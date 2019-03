’Europese Commissie transparant over Italië’

EU-commissaris Pierre Moscovici Ⓒ AFP

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is „de hele tijd en op alle niveaus volledig transparant” geweest over de discussies tussen Brussel en Rome over de Italiaanse begroting van 2019. „Ik zeg het opnieuw, nog een keer en opnieuw. We hebben de juiste weg gevolgd en ik kan dat verdedigen”, zei EU-commissaris Pierre Moscovici na afloop van de Eurogroep in Brussel.