Baas krijgt boter bij de vis

Antoine van der Wielen (l) en Toon Schepers (r) Ⓒ Beeld Werkt / APA

Werkzoekenden kunnen nu naast hun gewone cv nog een tweede papiertje meenemen naar een sollicitatiegesprek. Daarop is direct te zien of een werkgever subsidie kan krijgen als die de sollicitant in dienst neemt. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) lanceert vandaag dit ’financieel cv’ op een banenmarkt in Gouda.