Nikkei fors hoger door zwakkere yen

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een winst van 1,8 procent op 21.503,69 punten. Japanse technologiebedrijven waren in trek na de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest stegen 2,2 en 0,5 procent. Robotmaker Fanuc en technologieconcern Panasonic, die veel producten verkopen in het buitenland, profiteerden van een goedkopere yen en dikten tot 2,3 procent aan. De Japanse maker van medische apparatuur Omron, die op 18 maart wordt opgenomen in de Nikkei 225, won 4,4 procent.

De Chinese beurzen gingen verder omhoog na het sterke herstel een dag eerder. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,1 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 1 procent bij. De All Ordinaries in Sydney bleef achter en eindigde met een kleine min van 0,1 procent.