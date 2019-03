Saxo lanceert aanbevolen bod op BinckBank

Amsterdam - Het Deense Saxo Bank heeft een aanbevolen openbaar overnamebod uitgebracht op onlinebroker BinckBank. Dat laten beide partijen weten in een gezamenlijk persbericht. Het bod bedraagt 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, in contanten voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro.