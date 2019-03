Boeing voert software-update uit op 737 MAX

In vijf maanden tijd was de Boeing 737 MAX-8 betrokken bij twee vliegtuigrampen. Afgelopen weekend stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Eind vorig jaar gebeurde in Indonesië hetzelfde met een toestel van Lion Air waarbij 189 mensen aan boord van het vliegtuig het leven lieten.

Boeing verwees in de melding van de software-update niet naar de recentste crash. De ramp met het Lion Air-toestel was al reden geweest voor het bedrijf om aanpassingen door te voeren aan het vliegtuig. ,,Om een veilig vliegtuig nog veiliger te maken", aldus Boeing.