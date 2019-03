Brits pond stijgt op Brexit-voorstel May

Het pond koerste daarop bij $1,32. Sinds maandagavond laat kwam er bijna 1,5% bij, in de ochtend liep het effect terug tot bijna 0,5% toename.

Vandaag volgt de stemming over het voorstel van premier May in het Lagerhuis. Vooraf werd op een stevige afstraffing gerekend, met meer dan 230 stemmen verschil, het aantal dat May in een vernietigend debat in januari voor haar eerst Brexit-voorstel tekort kwam.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!