’Risico’s Brexit groot’, pond hard onderuit

Zijn lang verwachte advies weegt zwaar voor parlementsleden die vanavond het voorstel van premier May bespreken. Het pond koerste daarop maandag nog $1,32, de tweede dag met winst, en steeg 1,6% bij.

Direct na het advies ging de Britse munt tegen de dollar met 0,9% omlaag.

Britse munt krijgt steun, markt wordt hoopvoller op Brexit-deal. Ⓒ EPA

In de avond volgt waarschijnlijk de stemming over het voorstel van premier May.

Vooraf werd op een stevige afstraffing gerekend, met meer dan 230 stemmen verschil, het aantal dat May in een vernietigend debat in januari voor haar eerst Brexit-voorstel tekort kwam.

De suggestie van een nieuwe deal met een overeenkomst voor de Ierse grens leek maandagavond nog de scherpe kantjes van dit verzet te halen.

