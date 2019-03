Lion Air schort bestelling bij Boeing op

Lion Air is een van de grootste afnemers van het toestel. Het zou dit jaar nog vier 737 MAX-toestellen geleverd krijgen. De maatschappij voert nu gesprekken met Boeing over het leveringsschema.

De relatie tussen Boeing en Lion Air is gespannen sinds de ramp in oktober. Mede-oprichter Rusdi Kirana van Lion Air zei eind vorig jaar al dat hij van plan was om voor 22 miljard dollar aan bestellingen bij Boeing te willen annuleren uit woede over de reactie van de Amerikanen na de crash met het toestel van Lion Air. Boeing kwam na de crash met een aangepaste richtlijn voor piloten.