Column: Einde van het vermaak?

Toch heeft er steeds meer de schijn van dat beide partijen tot toenadering bereid zijn wat betreft het maken van concrete afspraken over intellectueel eigendom en meer import van Amerikaanse producten door China. Op het moment dat het werkelijk zo ver is behoren de importheffingen die de beide landen elkaar hebben opgelegd tot het verleden. Daar kunnen ze alle twee van profiteren. Zo importeren de Verenigde Staten jaarlijks voor 500 miljard dollar aan Chinese goederen. China op haar beurt voert met een tegenwaarde van 130 miljard dollar Amerikaanse goederen in.

Bekrachtiging

Onlangs deed president Trump een handreiking door de verhoging van de heffing op 200 miljard dollar aan Chinese goederen op z’n minst uit te stellen maar zo mogelijk te annuleren. Deze zou namelijk al per 1 maart zijn ingegaan. Op haar beurt zou China de tarieven voor Amerikaanse landbouwproducten, chemicaliën en auto’s verlagen. Tevens zou het land voor een bedrag van 18 miljard dollar aan gas kopen in de Verenigde Staten. Het is echter nog de vraag of de importheffingen meteen worden opgeheven of dat er een overgangstijd wordt ingevoerd om China onder druk te zetten aan de verplichtingen te voldoen. Er gingen geruchten dat de presidenten Trump en Xi elkaar op 27 of 28 maart zouden ontmoeten om een mogelijke handelsovereenkomst te bekrachtigen. Inmiddels zijn die data van de baan omdat er nog te veel details moeten worden uitonderhandeld en beide partijen geen gênante fouten willen maken.

Verliezers

Trump mag graag roepen dat hij deze handelsoorlog heeft gewonnen. Natuurlijk, het is waar dat de Chinese economie stevig is geraakt. Onderzoek wijst uit dat ook de Amerikaanse economie er behoorlijk onder heeft geleden. Zo gaven economen van de Federal Reserve Bank van New York en de universiteiten van Princeton en Columbia aan dat de kosten in de vele miljarden dollars lopen en dat deze vooral worden gedragen door Amerikaanse consumenten. Dat is in tegenstelling tot de bewering van Trump dat vooral China betaalt voor de tarievenoorlog. De praktijk is echter weerbarstiger. Daar heeft het er veel meer van weg dat deze strijd alleen maar verliezers kent.

Landbouwers en arbeiders betalen de prijs

Nu is het waar dat de Verenigde Staten met hun gesloten economie minder gevoelig zijn voor handelsperikelen dan bijvoorbeeld Duitsland en daardoor ook minder hard zijn geraakt. Desondanks liepen Amerikaanse bedrijven en consumenten toch tegen fors hogere kosten aan als gevolg van de importtarieven om maar niet te spreken van de kosten die gemaakt moesten worden voor de reorganisatie en verlegging van handelsroutes om zaken te kunnen blijven doen. En wat te denken van alle uitgestelde investeringen omdat bedrijven erg onzeker zijn over de toekomst? Alles bij elkaar heeft het de Amerikaanse consument en het Amerikaanse bedrijfsleven erg veel gekost. De voornaamste slachtoffers zijn de agrarische sector en de arbeiders in de industrie. Laten zij indertijd nu net aan de basis hebben gestaan van Trump’s verkiezingsoverwinning.

Grootste handelstekort ooit

Uit officiële data bleek vorige week dat het Amerikaanse handelstekort in 2018 een nieuw record heeft bereikt. Het is het gevolg van de sterk toegenomen importen die nog snel werden gedaan voordat de importtarieven van kracht zouden worden. In combinatie met de afgezwakte exporten maakt dat men in de Verenigde Staten eveneens zo langzamerhand toch moet snakken naar het einde van de weinig vruchtbare handelsoorlog.

Bezit van de zaak

En de beurzen? Die lopen al weken vooruit op een verwachte handelsovereenkomst. Du moment dat er daadwerkelijk een verdrag ligt zou het zo maar kunnen dat een bekende beurwijsheid opgeld zal doen, namelijk dat het bezit van de zaak meestal het einde van het vermaak vormt.

Martine Hafkamp is algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.