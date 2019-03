Adyen onderuit op vlak Damrak

De AEX-index noteerde rond 11 uur een fractie hoger bij 535,8 punten. De AMX boekte toen 0,1% winst bij 764,6 punten.

Londen stond extra in het spotlights: de FTSE verloor 0,2%. De DAX in Frankfurt koerste met 0,3% winst, de CAC-40 in Parijs werd 0,3% duurder.

Volgens analisten durven beleggers iets meer risico te nemen: vastgoed en financials wonnen in de Stoxx 600.

Macronieuws was in Nederland gemengd. De industrie verwerkte in januari minder orders, meldde het CBS. Het aantal bedrijfsfaillissementen nam af.

Uit Azië kwam in de ochtend wel steun. De Nikkei eindigde met 1,8% winst, deels door een verzwakte yen.

Op Wall Street eindigde de brede S&P500 maandag met 1,5% winst, de Dow steeg 0,8% en de Nasdaq 2%. Boeing verloor uiteindelijk 5% na de crash in Ethiopië.

Het Britse pond werd 0,6% duurder tegen de dollar na een overeenkomst tussen Londen en Brussel over de Brexit. Obligatiereus Pimco rekent op een prijsstijging vandaag. Premier May claimt nieuwe „wettelijk bindende garanties” in de regeling rond de Ierse grens met de EU te hebben. Vanavond volgt het debat. Tienjarige Britse staatsschuld, de Gilts, bleef achter.

Bekijk ook: Brexit vormt Britse koopjes

Brentolie noteerde 0,3% hoger op afnemende voorraden. Saoedi-Arabië gaat volgens Bloomberg minder olie oppompen.

Arcelor aan kop

Bij de hoofdfondsen ging staalmaker ArcelorMittal met 1,9% mee in de kop, achter Altice (+2,7%). Aalberts Industries (+1,5%) veerde mee omhoog.

ING (+0,8%) meldde ceo Herna Verhagen van PostNL (+1,2%) als commissaris te willen. In Mexico kreeg het een schadeclaim aan de broek wegens vermeende manipulatie van de handel in staatsobligaties.

Shell (-0,4%) meldde een interim-dividend van €0,418 uit te keren, eerder werd het dollardividend gemeld. Het concern gaat de concurrentie met Tesla in energieopslag aan, meldden Britse media.

Bij Ahold Delhaize (+0,3%) verlaagde Berenberg het koersdoel, van €18,20 naar €17,70.

Voor KPN (-0,7%) kneep zakenbank LBW zijn aanbeveling. Ook gaf toezichthouder ACM het telecombedrijf een boete wegens zijn te hoge tarieven.

Bij de middelgrote fondsen koerste Air France KLM 1,5% in de plus. TomTom ging aan kop (+1,8%) met Fugro.

Adyen zakte bijna 5%. Een groep aandeelhouders, niet bestuurders noch werknemers, zette maandagavond een pakket aandelen ter waarde van €1,5 miljard - zo’n 8% totaal - in de markt. KBC voorziet nu extra aandelenverkopen.

BinckBank reageerde op het aanbevolen bod van Saxo Bank, dat de Binck op €424 miljoen waardeert.

Batenburg gaat van de beurs af. Bij de technisch dienstverlener gaf NIBC direct een adviesverlaging, van kopen naar neutraal. Batenburg Techniek, met de familie Van Puijenbroek als grootaandeelhouder, heeft de inkoop van alle uitstaande aandelen aangekondigd.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.