Brexit-advies geeft beleggers de bibbers

De AEX-index gaat lunchen met 534,1 punten – een verlies van 0,2%. De Midkap-index telt op het middaguur 763,2 punten, en staat daarmee 0,1% lager.

Europa

Opvallend genoeg zijn de Brexit-uitspraken van de procureur-generaal goed nieuws voor de belangrijkste aandelenmarkt van de Britten. Het pond, dat vanochtend nog flink duurder werd ten opzichte van de dollar, zakte in een paar minuten zo ver weg dat de vooral met exporterende bedrijven gevulde FTSE100 ervan opveerde, naar +0,2% rond lunchtijd. De DAX in Frankfurt dook juist 0,1% in het rood, en ook de CAC-40 in Parijs staat aan het begin van de middag 0,3% lager.

Ook de Amerikaanse handel duikt aan het begin van de middag in het rood om de Brexit. Gisteren eindigde de drie belangrijkste indices op Wall Street allemaal met winst. In Azië profiteerde de Nikkei-index vannacht van een zwakkere yen.

Brentolie noteerde 0,3% hoger op afnemende voorraden. Saoedi-Arabië gaat volgens Bloomberg minder olie oppompen.

Adyen onderuit

Opvallendste daler in Amsterdam is betalingsverwerker Adyen. Het aanstaande AEX-fonds staat 4,9% lager nu een groep aandeelhouders, niet bestuurders noch werknemers, een pakket aandelen ter waarde van €1,5 miljard – zo’n 8% totaal – in de markt hebben gezet. KBC voorziet nu extra aandelenverkopen.

In de AEX zelf krijgt ING een tik van 1%. De bank krijgt Herna Verhagen, de ceo van PostNL, als commissaris. In Mexico kreeg het een schadeclaim aan de broek wegens vermeende manipulatie van de handel in staatsobligaties.

Shell (-0,4%) meldde een interim-dividend van €0,418 uit te keren, eerder werd het dollardividend gemeld. Het concern gaat de concurrentie met Tesla in energieopslag aan, meldden Britse media.

Bij Ahold Delhaize (+0,3%) verlaagde Berenberg het koersdoel, van €18,20 naar €17,70.

Voor KPN (-0,7%) kneep zakenbank LBW zijn aanbeveling. Ook gaf toezichthouder ACM het telecombedrijf een boete wegens zijn te hoge tarieven.

Bij de middelgrote fondsen koerste Air France KLM 1,5% in de plus. TomTom ging aan kop (+1,8%) met Fugro.

BinckBank reageerde op het aanbevolen bod van Saxo Bank, dat de Binck op €424 miljoen waardeert.

Batenburg gaat van de beurs af. Bij de technisch dienstverlener gaf NIBC direct een adviesverlaging, van kopen naar neutraal. Batenburg Techniek, met de familie Van Puijenbroek als grootaandeelhouder, heeft de inkoop van alle uitstaande aandelen aangekondigd.

