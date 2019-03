'Meer transacties Adyen zullen volgen'

Een groep aandeelhouders zette voor zo'n 1,5 miljard euro aan aandelen in het betalingsbedrijf in de markt. Dat is gelijk aan een belang van ruim 8 procent.

KBC merkt op dat voorafgaand aan de transactie een vijftal private investeerders, waaronder Pentavest en General Atlantic, tezamen ruim een derde van Adyen in handen hadden. Ook na de verkoop van de stukken hebben zij nog een aanzienlijk belang, waarmee het opnieuw in de markt zetten van een pluk aandelen te verwachten valt.

KBC hanteert een advies reduce op Adyen met een koersdoel van 605 euro. Het aandeel was dinsdag kort na de openingsbel op Beursplein 5 met een min van 4,2 procent de grootste daler in de MidKap.