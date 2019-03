Miljoenen flessen champagne voor brexitchaos

Volgens de voorzitter van de Unie van Champagnehuizen (UMC), Jean-Marie Barillère, hebben alle grote 'huizen' voorraden aangelegd, omdat het Verenigd Koninkrijk de grootste buitenlandse klant is. Als we tot eind maart flessen blijven sturen, zijn we wat de Britse afzet betreft in ieder geval gerust tot eind september, zei een chef van een champagnehuis.

Het enige grote champagnehuis dat de voorraad 'brexitbubbels' niet snel opvoert is Taittinger. Pierre Emmanuel Taittinger voorziet geen grote problemen en gelooft naar eigen zeggen dat wat er ook gebeurt met de brexit, de Britten toch niet van de champagne kunnen afblijven.