Groei Britse economie sterker dan verwacht

Het gaat om de sterkste maandelijkse groei in meer dan twee jaar. In december was nog sprake van een krimp met 0,4 procent. Volgens het statistiekbureau was de groei vrij breed gedragen, met hogere productie in de bouw, verwerkende industrie en dienstensector. Eerder kwamen er juist signalen dat de economie van Groot-Brittannië aan het afzwakken was omdat bedrijven voorzichtig waren in aanloop naar de brexit.

Het Britse Lagerhuis stemt dinsdag weer over de brexitdeal van premier Theresa May. Het Verenigd Koninkrijk stapt over achttien dagen uit de Europese Unie, maar het is zeer de vraag of de deal van premier May dinsdag zal worden goedgekeurd. De conservatieve leider leed in januari nog een historische nederlaag toen het parlement zich massaal tegen haar overeenkomst met Brussel keerde.