’Schenken aan elkaars kinderen mag niet’

Snel kreeg Kamervragen naar aanleiding van een artikel in deze krant over een advertentie in het blad Arts en Auto. Daarin zocht een vermogend stel naar een ander stel dat al een keer belastingvrij ruim een ton aan de eigen kinderen had geschonken. De advertentie werd op Twitter gezet door Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck en zorgde voor een stroom aan verontwaardiging.

Bekijk ook: Rijke ouders omzeilen belasting met truc

Omdat dat maar één keer binnen de eigen familie mag, riepen de adverteerders op: wij schenken nog eens een ton aan uw kind, als u dat aan de onze doet. Hoewel de constructie ’moreel op het randje’ is, was die volgens notaris en DFT Geld-columnist Ernst Loendersloot wel volgens de regels van de wet.

Voorwaarden

Daar is de staatssecretaris het niet mee eens. Hij stipt twee punten aan. Omdat de ouders een overeenkomst hebben gesloten, blijft het geval volgens hem dat de ouders verarmen en het eigen kind rijker wordt. Daardoor blijft het volgens hem technisch gezien een schenking van de ouder aan het eigen kind en is er dus geen vrijstelling van belasting meer.

Daarnaast wijst Snel erop dat het sluiten van een overeenkomst sowieso al betekent dat de schenking niet meer belastingvrij gedaan kan worden. „Op het moment dat de ene ouder met de andere ouder overeenkomt dat hij diens kind een schenking doet onder voorwaarde dat deze ouder ook zijn kind een schenking doet, is deze niet onvoorwaardelijk en is de schenkvrijstelling ook om die reden niet van toepassing”, schrijft de staatssecretaris.