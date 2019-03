Auto-alliantie versimpelt bestuursvorm

De drie autmerken hebben dinsdagochtend een intentieverklaring gepresenteerd. De nieuwe bestuursvoorzitter van Renault, Jean-Dominique Senard, wordt voorzitter van het alliantiebestuur. Daarnaast nemen de ceo’s Hiroto Saikawa (Nissan), Thierry Bolloré (Renault) en Osamu Masuko (Mitsibishi) zitting in het bestuur.

Met de structuurwijziging wordt afscheid genomen van de ingewikkelde bestuursvorm die bedacht was door voormalig alliantietopman van de alliantie, Carlos Ghosn. Die moest opstappen vanwege de verdenking van het aannemen van steekpenningen en wegsluizen van geld.

Amsterdamse hoofdkantoor

De verdere invulling van de structuur van de alliantie wordt nog uitgewerkt. Een woordvoerder verwacht dat de drie automerken ’ergens in de zomer’ hier meer over kunnen melden. Het bestuur van de alliantie wil elke maand bijeen komen in Tokio of Parijs.

Bekijk ook: Borgtocht Ghosn niet toereikend genoeg

Wat dat betekent voor het hoofdkantoor in Amsterdam, is nog niet bekend. Deze zomer moet ook duidelijk zijn of de Alliance statutair in Nederland gevestigd blijft en het hoofdkantoor van de Frans-Japanse samenwerking in Amsterdam blijft.

Machtsverhouding

De belangen die de autofabrikanten hebben in elkaar blijven ongewijzigd. Voor Nissan zijn de verhoudingen altijd een doorn in het oog geweest. Renault heeft met een belang van 43,4% in Nissan wel wat beslissingsbevoegdheid bij de Japanners, maar Nissan heeft met een aandeel van 15% in Renault niets te zeggen bij de Fransen.

Wel hebben de drie merken daarom afgesproken dat de nieuwe bestuursvoorzitter van Nissan wordt gekozen door onafhankelijke deskundigen. Senard blijf dan wel vicevoorzitter bij Nissan.