Minder banen in banken, meer in energie

Dat blijkt uit een onderzoek van uitzendketen Manpower onder 750 Nederlandse werkgevers naar de verwachtingen voor het tweede kwartaal.

De werkgevers in de financiële sector verwachten 3% minder mensen aan te nemen. Voor landbouw en transport zijn die percentages respectievelijk 3% en 4%.

Het meest optimistisch over banengroei zijn werkgevers in de energiesector (+19%) en de bouw (+14%). Voor alle sectoren bij elkaar staat het werkgelegenheidcijfers op +4%. „Dat illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen”, aldus Manpower Nederland-baas Jeroen Zwinkels.

Zowel werkgevers uit het oosten (+12%) als het westen (+8%) van Nederland verwachten dit kwartaal meer werknemers aan te nemen. Opvallend zijn echter de verschillen met het zuiden (-1%) en het noorden (-4% ) van het land, waar werkgevers negatief zijn over de aanwas van nieuwe medewerkers. Dat zou kunnen liggen aan de krimpende bevolkingsaantallen in die regio’s, oppert Zwinkels.

Zwinkels adviseert werkgevers om meer aandacht te steken in hun eigen werknemers. „Digitalisering en automatisering veranderen de gevraagde kennis en vaardigheden om succesvol te zijn. In plaats van salarisverhogingen of nieuwe medewerkers aan te nemen, raad ik werkgevers aan te investeren in hun huidige werknemers met behulp van om- of bijscholing.”