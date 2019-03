ACM waarschuwt voor bedriegelijke incassobureaus

Omdat de bedrijven nu actief zijn en consumenten onder druk zetten om te betalen, geeft ACM de waarschuwing af. Het gaat om Incasso CC, Jacobs Bemiddeling en Herms Incasso.

Uit de meldingen blijkt dat consumenten telefonisch zijn benaderd voor een aanbod voor een vakantie of een voucher voor een reis. Aan de telefoon komt geen overeenkomst tot stand, bijvoorbeeld omdat de consument heeft gezegd alleen informatie te willen ontvangen en dus niet heeft ingestemd met het aanbod. Ook gebeurt het dat de consument wordt benaderd door een incassobureau terwijl hij zelfs nooit contact heeft gehad met een aanbieder. De bewering van het incassobureau over de openstaande rekening is daarmee onterecht.

In het geval van Herms Incasso en Jacobs Bemiddeling belt het incassobureau volgens de ACM vaak pas maanden of jaren na het vermeende eerste contact. Omdat er vermoedelijk geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen, is het advies van de ACM aan de consumenten om de rekeningen niet te betalen, ook niet als het incassobureau dreigt met deurwaarders of andere strafmaatregelen.

Incasso CC benadert consumenten op agressieve wijze en zet ze onder druk om te betalen voor rekeningen van Boekvoordelig.com of Booking L.T, aldus de ACM.

Jacobs Bemiddeling int rekeningen voor Shop & Fly en All Great Dealz.

Herms Incasso int voor Trip Abroad, All Great Dealz, Euroloterij, Ecodienst, Shoppendoejezo, Weekendjegenieten en Debestekorting.

Eerder waarschuwde de ACM ook al voor een netwerk van incassobureaus die met een vergelijkbare aanpak consumenten benaderen.

