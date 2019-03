$135 miljoen voor managers Google na MeToo-ontslag

Het gaat om de voormalige manager van het team dat Googles Android-software in elkaar zet, en de baas van de zoekmachinedivisie van het bedrijf. De eerste, Andy Rubin, zou een ondergeschikte hebben gedwongen tot orale seks, blijkt uit juridische documenten die de Wall Street Journal heeft ingezien.

Google bood hem – naar verluidt zonder veel tegenstand uit de raad van bestuur – een vertrekpremie van $90 miljoen aan. Volgens zijn advocaat „ontkent hij met kracht elke misdraging”, maar uit onderzoek in opracht van Google zelf is het vermeende slachtoffer wel degelijk geloofwaardig. Ondertussen heeft de zoekgigant miljoenen geïnvesteerd in de start-up die Rubin na zijn vertrek heeft opgezet.

Zoekmachinemanager Amit Singhal vertrok in 2016, twee jaar na Rubin, na beschuldigingen dat hij op een met drank overgoten personeelsbijeenkomst een vrouwelijke collega zou hebben betast. Hij zou $45 miljoen meekrijgen, maar dat werd $15 miljoen toen hij kort na zijn vertrek alweer aan de slag kon bij een concurrent.

Een woordvoerder van Google laat weten dat het bedrijf „de afgelopen jaren een steeds hardere lijn heeft ingenomen tegen ontoelaatbaar gedrag van managers”.