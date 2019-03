'Kleine uitslagen bij opening Wall Street'

De consumentenprijzen in de VS klommen in februari met 1,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. In januari kwam de inflatie uit op 1,6 procent en economen hadden verwacht dat de inflatie stabiel zou blijven. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in de VS met 0,2 procent.

Het Britse Lagerhuis stemt dinsdag weer over de brexitdeal van premier Theresa May. Het Verenigd Koninkrijk stapt over achttien dagen uit de Europese Unie, maar het is zeer de vraag of de deal van premier May dinsdag zal worden goedgekeurd. De conservatieve leider leed in januari nog een historische nederlaag toen het parlement zich massaal tegen haar overeenkomst met Brussel keerde.

Boeing

Boeing staat voorbeurs in het rood. Maandag zakte de koers van de vliegtuigfabrikant meer dan 5 procent. Zondag stortte een toestel van Boeing in Ethiopië neer kort na het opstijgen. Het gaat om de tweede dodelijke crash in korte tijd. Een ongeluk met hetzelfde type toestel vond afgelopen oktober in Indonesië plaats.

Boeing gaat nu een software-update doorvoeren bij het vliegtuig. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA sprak zijn vertrouwen uit in de 737 MAX en verklaarde het toestel luchtwaardig. In steeds meer landen groeit het wantrouwen echter en moet het toestel aan de grond blijven, waaronder in China, Singapore en Australië.

Nasdaq

Qua bedrijfsresultaten is de drukte van het Amerikaanse cijferseizoen wel grotendeels voorbij. De verkoper van sportartikelen Dick's Sporting Goods gaat een lagere opening tegemoet na tegenvallende cijfers en verwachtingen.

De effectenbeurzen in New York sloten maandag met winst, mede geholpen door meevallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.650,88 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2783,30 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 2 procent omhoog tot 7558,06 punten.