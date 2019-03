Aruba terug op zwarte lijst EU

Dat hebben de ministers van Financiën in Brussel besloten na een heftige discussie waarin volgens diplomaten Italië dreigde met een veto. Rome wilde de VAE van de lijst afhouden.

De autoriteiten van de tien teruggeplaatste landen hebben zich niet gehouden aan hun belofte om hun fiscale beleid binnen een jaar te verbeteren. Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet ,,welwillend'' staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking.

De zwarte lijst voor landen buiten de EU werd in december 2017 voor het eerst opgesteld na onthullingen over belastingschandalen in de Panama Papers en de Paradise Papers met het doel dergelijke landen aan de schandpaal te nagelen.