Europa houdt Boeing 737 MAX tegen

Norwegian Air voegde zich dinsdagmiddag al in het rijtje met maatschappijen die niet meer met het toestel vliegen.

Buiten de EU hebben China, Indonesië, Australië, Singapore en Zuid-Korea dit toesteltype voorlopig verboden te vertrekken.

Eerder vandaag kondigde Boeing, in reactie op zorgen van reizigers over problemen in alle andere toestellen van dit krachtige type, overal snel een software-update uit te voeren.

Twee toestellen van het type 737 MAX 8 zijn binnen twee maanden tijd kort na hun start neergestort. In november vorig jaar crashte een toestel van Lion Air.

Maandag verloren 149 passagiers uit 33 landen het leven na vertrek uit Addis Abeba.

Door de blokkade van dinsdag in het Verenigd Koninkrijk wordt mogelijk reisorganisatie TUI International geraakt, reizigers zullen vanuit het Verenigd Koninkrijk met andere toestellen verder gaan.

Het bedrijf Boeing leidt door de crashes fors verlies op de beurs. Ook vandaag zakt het aandeel bij opening van Wall Street 5% weg, na 5% verlies maandag.

Lion Air heeft de bestellingen van toestellen opgeschort, net als Ethiopian Airlines.

De zuinige MAX, het nieuwste ultramoderne 737-type met 1 gangpad voor de kortere vluchten, is sinds 2017 in de lucht. Boeing heeft ruim 5000 orders binnen.

Er vliegen wereldwijd 350 van rond, waaronder drie bij TUIfly in Nederland en eentje bij Corendon in Turkije.