Felle brexit-Conservatieven tegen deal May

Londen - Een groep Conservatieven in het Britse parlement die een breuk met de EU willen, gaat niet voor de brexitdeal van premier May stemmen. Een van de kopstukken van de felle 'brexiteers', Jacob Rees-Mogg, klaagde dat er niets is veranderd en dat de Britten nog steeds niet uit de 'backstop' kunnen zonder instemming van Brussel.