Nog twee Boeings 737 MAX op weg naar Schiphol

TUI is het eerste Europese reisconcern dat besluit om voorlopig alle Boeings 737 MAX aan de grond te houden, in afwachting van meer duidelijkheid over de oorzaak van de crash in Ethiopië en nadere instructies van Boeing en de luchtvaartautoriteiten. Dat betekent dat vijftien van de in totaal circa 150 toestellen uit de vloot van TUI voorlopig niet vliegen.

„We zorgen ervoor dat alle geboekte passagiers in een ander vliegtuig naar hun vakantiebestemming kunnen vliegen. De drie MAX’en van TUIfly Nederland vliegen even niet. Door internationaal wat te schuiven in de vloot en eventueel extra capaciteit in te huren, moet dat lukken”, aldus woordvoerster Petra Kok.

Zwarte dozen

De zwarte dozen van de verongelukte Ethiopische MAX moeten nog altijd worden uitgelezen. Dat kan nog dagen duren. „Dan pas is iets concreets te zeggen over de oorzaak van de crash”, stelt veiligheidsdeskundige Benno Baksteen, oud-KLM-captain. Volgens hem is er bij vliegrampen vaak sprake van een opeenstapeling van factoren, zowel in de techniek als in handelen van piloten. „Soms zijn er uitzonderlijke omstandigheden. Ook toeval kan een rol spelen. Twee gloednieuwe MAX-toestellen die neerstorten is echter vreemd.”

Volgens voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR is de angst onder vliegtoeristen logisch. Hij bevestigt de vele bange reacties. „Maar we moeten wel realistisch blijven. Onze leden volgen strikt de richtlijnen van Boeing.” Nederland heeft inmiddels in navolging van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het luchtruim gesloten voor de MAX. Volgens de Britse luchtvaartautoriteit CAA is het een voorzorgsmaatregel. Boeing wijst er dinsdagmiddag op dat de toonaangevende Amerikaanse luchtvaartautoriteit geen nadere aanwijzingen heeft gegeven ten aanzien van de 737-MAX.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Norwegian Air, hebben deze maatregel al genomen. In steeds meer landen groeit het wantrouwen en moet het toestel aan de grond blijven. Zo is het Britse luchtruim al gesloten voor de 737 MAX. Eerder deden onder meer China, Singapore, Australië, Zuid-Korea en Oman dat al.