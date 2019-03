TUI houdt Boeing 737 MAX aan de grond

Een Boeing 737 Max tijdens een luchtshow, in juli vorig jaar. Ⓒ AFP

HANNOVER - Ook reisconcern TUI stopt voorlopig met het vliegen met de Boeing 737 MAX. Bij de in meerdere landen actieve luchtvaartgroep is besloten alle toestellen van dit type concernbreed aan de grond te houden in verband met de recente crash van een 737 MAX in Ethiopië.