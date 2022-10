BMW schikt met VDL Nedcar voor €80 miljoen

Voetbal

FC Twente schrijft zwarte cijfers na sportief goed seizoen

FC Twente heeft over het seizoen 2021/2022 een nettowinst van 2 miljoen euro gerealiseerd. Het operationeel bedrijfsresultaat bedroeg € 0,6 miljoen negatief en daarmee is dat 1,5 miljoen euro lager uitgevallen dan het negatieve operationele resultaat in het seizoen 2020/2021.