Nederland sluit luchtruim voor Boeing 737 MAX

De Inspectie Transport en Leefomgeving heeft het advies gegeven om net als landen om ons heen het toestel voorlopig aan de grond te houden.

In Nederland vliegt onder andere TUI met dit type vliegtuig. Deze reisorganisatie besloot vanmiddag al om vluchten met deze Boeing te schrappen.

In verschillende landen is paniek ontstaan nadat een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines zondag kort na de start neerstortte. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.

Ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben het luchtruim al voor dit type toestel gesloten. In Nederland vliegt TUI met de Boeing 737 MAX 8. Het bedrijf heeft besloten het vliegtuig voorlopig aan de grond te houden. Ook andere vliegmaatschappijen vliegen niet meer met het toestel.

Bekijk ook: TUI houdt Boeing 737 MAX aan de grond

Bekijk ook: Europa houdt Boeing 737 MAX tegen