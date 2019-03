Supermarkt moet lang zoeken naar manager

Werkzoekenden hebben weinig interesse in de detailhandel. En dat terwijl er in deze sector dit jaar heel veel mensen worden gezocht. Naast supermarktmanagers zijn vacatures voor vulploegleiders in supermarkten moeilijk in te vullen. Ook zoeken bedrijven lang naar consultants op het gebied van business intelligence, techniek en IT.

Brandwachten

Daarnaast zijn vacatures voor brandwachten moeilijk te vervullen. Dat zijn mensen die de veiligheid in het oog houden op plekken waar bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Ruim zes op de tien van deze vacatures staat langer dan twee maanden open. „Voor deze functie zijn heel specifieke diploma’s en certificaten vereist. Daarnaast moet een brandwacht ook kunnen ingrijpen als het nodig is. Dat betekent dus dat kandidaten fit moeten zijn en niet angstig aangelegd”, zegt Sander Poos, topman van Indeed.

Dit jaar zijn er volgens het UWV naar schatting 1,2 miljoen vacatures in Nederland. Naast in de detailhandel worden in de sector zorg en welzijn veel mensen gezocht. De top-tien van vacatures die lang open blijft staan bestaat uit: