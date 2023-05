ABN Amro profiteert van hogere rente en verdubbelt winst

Bekijk ook: JPMorgan neemt tegoeden en bezittingen over van noodlijdend First Republic

De zorgen op de financiële markten waren groot doordat een paar kleinere Amerikaanse banken moesten worden gered. Die banken raakten juist in moeilijkheden door een combinatie van de sterk opgelopen rente en klanten die opeens massaal hun geld weghaalden. Ook Credit Suisse moest worden gered. De Nederlandsche Bank (DNB) benadrukte dat Europese en Nederlandse banken weerbaarder zijn.

Onrust

„De recente onrust op de financiële markten werd aangewakkerd door specifieke problemen bij een aantal banken”, zegt topman Robert Swaak in een toelichting op de kwartaalcijfers. „De banken in de eurozone waren veerkrachtig dankzij hoge kapitaalbuffers en een conservatief liquiditeitsbeleid.” Volgens Swaak bevestigen de problemen in de sector de strategische keuzes van zijn bank. „We blijven profiteren van ons verbeterd risicoprofiel en de focus op onze ’licence to operate’ terwijl de regelgeving en kapitaaleisen voor banken verder worden aangescherpt.”

De nettowinst van ABN Amro bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar €523 miljoen, tegen €295 miljoen in dezelfde periode in 2022. Dat komt onder meer doordat de bank meer geld kon verdienen met het spaargeld dat bij de bank is gestald. Tegelijk liepen de kosten terug met meer dan €100 miljoen. De winst van de bank is veel hoger dan waar analisten op hadden gerekend. Zij verwachtten in doorsnee een winst van €370 miljoen.

Huizenmarkt

ABN Amro meldt dat zijn hypotheekportefeuille in het eerste kwartaal stabiel is gebleven. „Geld lenen wordt duurder en dit heeft al invloed op de Nederlandse woningmarkt”, aldus Swaak. „De concurrentie op de hypotheekmarkt blijft sterk, in een afkoelende huizenmarkt.”