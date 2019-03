Dossier Brexit: Hoe verder na nederlaag May?

Theresa May heeft dinsdagavond opnieuw een vernietigende nederlaag geleden. Met 242 stemmen voor en 391 stemmen tegen verwierp het Lagerhuis zoals verwacht de aangepaste overeenkomst.

Deze week stemt het Britse parlement nog twee keer over verschillende Brexit-voorstellen. Lees de antwoorden op deze vijf vragen en je weet wat de uitkomst kan zijn.

In aanloop naar de Brexit-stemming is het pond dinsdagmiddag fors gedaald tegenover de Amerikaanse dollar. De risico’s van de nieuwe overeenkomst tussen premier May en de EU zijn onverminderd groot, waarschuwde de Britse procureur-generaal Geoffrey Cox.

De Brexit is nog een paar weken weg, maar in de Nederlandse havens is de eerste bijbehorende chaos al te merken. Omdat veel bedrijven vooruit werken, is er nu al sprake van topdrukte en overboekte ferry’s.

Voor het geval de Brexit chaotisch verloopt en de stroom champagne naar Engeland in gevaar komt, liggen in Groot-Brittannië al meer dan tien miljoen flessen champagne opgeslagen. De Britten hoeven het dus niet zonder een glas bubbels te stellen.

Bij een harde Brexit is er ook geen gebrek aan ijsjes. Unilever heeft namelijk zowel in Groot Brittannië als op het Europese vasteland grote voorraden opgebouwd van onder meer Ben & Jerry’s en Magnum-ijs.

Intussen kiest het Japanse farmacieconcern Shionogi voor het verplaatsen van zijn Europese hoofdkantoor van Londen naar Amsterdam. In 2012 haalde Boris Johnson als burgemeester van Londen dit bedrijf nog trots binnen.

Vanwege de Brexit is het Europees Medicijn Agentschap deze maand van Londen naar Amsterdam verhuisd. De komst van het agentschap dat over toelating en keuring van medicijnen op de Europese markt beslist, is mogelijk de grootste Brexit-buit voor Nederland.

De Brexit-onrust is niet goed voor de beurskoers van Britse bedrijven. Beleggers azen echter op koopjes.

Nederlandse bedrijven blijken behoorlijk goed voorbereid te zijn op de gevolgen van een no-deal Brexit, vindt ING-econoom Bert Colijn.

Waarom duurt het Brexit-proces zo lang? En kan de Brexit nog worden afgeblazen? Lees de antwoorden op deze en andere vragen in dit verhaal.

