Een gaslocatie in het Groningse Slochteren bij zonsopkomst. Ⓒ Archief

2018 is het eerste jaar ooit waarin ons land netto importeur is geweest van gas. Dat het een keer zou gebeuren, was duidelijk. Dat het nu al zover is, komt toch sneller dan gedacht. In 2018 importeerde ons land voor €12 miljard aan gas, terwijl we voor €9,8 miljard exporteerden. In 2017 was dat nog €8,4 miljard aan import en €9,1 miljard export.