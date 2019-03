Valutahandel rekent op uitstel Brexit

Het Britse parlement stemt naar verwachting donderdag over een voorstel om de Brexit uit te stellen. „De valutamarkten prijzen al in dat er uitstel komt”, aldus Hordijk.

Volgens de valuta-analist heeft May dinsdagavond een groter dan verwachte nederlaag geleden. „De verwachting was dat zij met een verschil van ongeveer 100 stemmen zou verliezen. Maar het zijn er dus 149 geworden. Er is nu een hoop werk aan de winkel om de patstelling te doorbreken. Want de Britten zijn weer terug bij af.”