Boeing trekt Dow Jones omlaag

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 25.554,66 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2791,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent, tot 7591,03 punten.

Boeing leverde 6,2 procent in, na het verlies van meer dan 5 procent op maandag. Zondag stortte een toestel van Boeing in Ethiopië neer kort na het opstijgen. Het gaat om de tweede dodelijke crash met een vliegtuig van het type 737 MAX in korte tijd. Een ongeluk met zo'n zelfde toestel vond afgelopen oktober in Indonesië plaats.

Stemming over brexitdeal

Het concern gaat nu een software-update doorvoeren bij het type vliegtuig. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA sprak zijn vertrouwen uit in de 737 MAX en verklaarde het toestel luchtwaardig. In steeds meer landen groeit het wantrouwen echter en moet het toestel aan de grond blijven, waaronder in de Europese Unie, China, Singapore en Australië. In Canada mogen de toestellen wel blijven vliegen.

In Londen stemde het Lagerhuis opnieuw tegen de brexitdeal van premier Theresa May. Het parlement mag de komende dagen stemmen of er een no-dealbrexit moet komen of dat er uitstel moet worden gevraagd aan de Europese Unie.

Vijandig bod doorgezet

Sportwinkelketen Dick's Sporting Goods leverde 11 procent in. Het bedrijf kwam met tegenvallende cijfers en verwachtingen. Het Duitse farmacie- en speciaalchemieconcern Merck heeft besloten zijn bod op Versum (plus 0,8 procent) als vijandig bod door te zetten. De Duitsers prijzen hun bod van 5,9 miljard dollar nu direct aan bij de aandeelhouders van de Amerikaanse leverancier van elektronische materialen.

De euro was 1,1296 dollar waard, tegen 1,1292 dollar bij het slot van de Europese beurzen Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 56,90 dollar. Brent steeg 0,2 procent in prijs tot 66,69 dollar per vat.