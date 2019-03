Rob ter Haar commissaris Accell

Dat maakte Accell dinsdagavond bekend. De aandeelhouders moeten de voordracht op 24 april goedkeuren. Het is onduidelijk of Ter Haar de beoogd opvolger is van Ab Pasman, die voortijdig de voorzittershamer neerlegt op last van grootaandeelhouder Teslin.

Hagemeyer

Ter Haar (69) was bestuursvoorzitter van handelshuis Hagemeyer in Naarden, dat vlak na zijn vertrek ten onder ging. Onder Ter Haar verloor Hagemeyer tientallen miljoenen aan een mislukt automatiseringsproject dat de dochterbedrijven in Europa, de VS en Australië aan elkaar moest koppelen. Hij was in de afgelopen jaren commissaris bij onder meer Friesland Campina en Mediq.

Accell moet zelfstandig zien te overleven in de mondiale concurrentie. Twee jaar geleden sloeg de fietsenfabriek in Heerenveen een bod van Pon af. Deze werd echter in grootaandeelhouder in december. Topman Ton Anbeek probeert een achterstand in te halen, nadat Accell eerder te laat anticipeerde op veranderde marktomstandigheden, zoals de opkomst van de e-commerce.