Koffie was nog nooit zo goedkoop

Koffiebonen zijn flink in prijs gedaald. Ⓒ Robert Hoetink

New York - Koffie is in jaren niet zo goedkoop geweest. Door een groot aanbod van arabica-bonen zakte de prijs tot het laagste niveau sinds 2006. Met name Brazilië, dat vorig jaar een recordoogst had, is voor de prijsdaling verantwoordelijk. Of de consument daar op korte termijn van gaat profiteren, is onduidelijk.