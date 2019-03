Brexit en machineorders drukken Nikkei

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1 procent in de min op 21.290,24 punten. De Japanse machineorders daalden in januari met 5,4 procent ten opzichte van een maand eerder. Het was de grootste afname in vier maanden. De makers van chipapparatuur Advantest en Tokyo Electron verloren 2,3 en 1,3 procent. Automakers en verzekeraars werden eveneens van de hand gedaan. Toyota zakte 0,5 procent en T&D Holdings daalde 4,2 procent. Chemiebedrijf Shin-Etsu Chemical won 2,1 procent na aankondiging eigen aandelen in te kopen.

De Chinese beurzen gaven wat terrein prijs na het recente sterke herstel. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,5 procent in. De Chinese luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific klom 2,3 procent na publicatie van de resultaten. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent lager de dag uit.