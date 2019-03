Shell en Eneco dingen mee naar windpark op zee

Volgens de bedrijven, die al langer actief zijn op dit vlak, is de specifieke geografische ligging van Nederland ideaal voor het opwekken van windenergie op zee. De samenwerking gaat via het consortium Witwind. Samen denken de partijen Hollandse Kust (zuid) III en IV in 2023 in gebruik te kunnen nemen.

De windparken krijgen naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal ongeveer 760 megawatt. Dit is genoeg om ongeveer 1 miljoen huishoudens van groene energie te voorzien.

Voor Shell zou het binnenhalen van het project, waarover geen financiële details naar buiten worden gebracht, het derde Nederlandse windproject op zee worden. ,,Shell wil een actieve rol spelen in de energietransitie in Nederland'', benadrukt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Van Oord is naar eigen zeggen betrokken bij de bouw van alle Nederlandse windparken op zee tot nu toe. Voor Eneco zou dit het vierde project zijn.