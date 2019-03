China moet dalende varkensvleesconsumptie redden

het aandeel ForFarmers stond rond het middaguur ruim 6% lager. Aandeelhouders schrokken voor de winstwaarschuwing die topman Yoram Knoop van ForFarmers dinsdagochtend afgaf bij de presentatie van de jaarcijfers over 2018. Knoop hield het in zijn toelichting bij een ’sterk lager’ bedrijfsresultaat (ebitda), zonder concrete getallen te noemen.

„We hebben posities ingenomen om de risico’s van de boeren te beschermen”, legt Knoop uit. „Wij kiezen ervoor concurrerend te blijven.” Hogere kosten van grondstoffen kunnen daardoor niet direct doorberekend worden aan de klanten.

Transport

ForFarmers had in 2018 ook last van hogere grondstofkosten. Die waren het gevolg van de warme droge zomer. „Dit konden we niet compenseren met de extra opbrengst, omdat boeren door de droogte extra voer moesten bijkopen”, zegt ceo Knoop. „De veestapel is door de aanscherping van de fosfaatrechten in zijn geheel namelijk gekrompen.”

Daarnaast zorgde de aanhoudende droogte ervoor dat het concern fors meer kwijt was aan transportkosten. Veel grondstoffen worden via de binnenvaart aangevoerd en transport over binnenwateren was door de lage waterstanden fors duurder.

Ontslagen

Deze kostenstijging tekent de resultaten over 2018. De omzet bij ForFarmers dikte met 8,7% aan tot €2,4 miljard. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte echter een fractie van €101,4 miljoen tot €101,1 miljoen.

"Fors hinder van de warme zomer"

DFT-verslaggever Gert van Harskamp: „ForFarmers ondervond afgelopen jaar fors hinder van de warme zomer. De extreme droogte zal nog langer naijlen in de agrarische sector.”

ForFarmers gaat komende twee jaar een reorganisatie doorvoeren, waarbij 125 tot 150 werknemers hun baan gaan verliezen. Dat is 5% tot 6% van het totale personeelsbestand van ForFarmers. De veevoeder kan nog niet zeggen hoeveel gedwongen ontslagen er bij die ’efficiencyslag’ vallen.

De europese marktleider in veevoer ziet echter ook positieve ontwikkelingen. Knoop: „Op strategisch gebied maakten we stappen door onder meer vier bedrijven over te nemen. We hebben in 2018 als eerste Europese Total Feed onderneming meer dan 10 miljoen ton veevoeders verkocht, een magische grens.”

Kippenvlees voor varkensvlees

Knoop ziet de productie en de consumptie van varkensvlees in West-Europa duidelijk dalen. „De werelwijde vraag groeit nog wel en de export naar China kan door het handelsconflict met de Verenigde Staten verder stijgen.”

Consumenten kiezen wel steeds meer voor kippenvlees. ForFarmers gaat de productiecapaciteit van kippenvoer in Polen dan ook vergroten.

Brexit

Ook de Brexit ziet de veevoerfabrikant uit Lochem met vertrouwen tegemoet. Knoop: „Op de korte termijn zorgt die natuurlijk voor onzekerheid, maar omdat het Verenigd Koninkrijk voor maar 35% zelfvoorzienend is in vleesproductie verwachten we voor de lange termijn toch een positief effect.”

ForFarmers doet een voorstel van dividenduitkering van €0,30. Dat is evenveel als in 2017.

Het negatieve sentiment onder aandeelhouders wordt niet gedeeld door alle analisten. De marktvorsers van Degroof Petercam zien op de lange termijn positieve ontwikkelingen voor ForFarmers.