'Beurzen verwerken afwijzing brexitdeal'

Een ruime meerderheid van het Britse Lagerhuis stemde dinsdagavond opnieuw tegen de brexitdeal van May. Nu de deal weer is afgewezen, stemt het Lagerhuis woensdag over de vraag of de Britten zonder deal de EU moeten verlaten. Als die no-dealoptie wordt afgewezen, volgt donderdag een stemming over de vraag of de regering zich moet inzetten voor uitstel van de brexit.

Veevoederbedrijf ForFarmers blijft last houden van de lange periode van droogte afgelopen zomer. Die zorgde onder meer voor hogere grondstofprijzen, waardoor het bedrijf ondanks een hogere omzet een lagere onderliggende winst boekte. ForFarmers verwacht dat die problemen ook in het eerste halfjaar van 2019 op de resultaten zullen drukken.

Overnames

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat Unilever is geselecteerd voor de tweede ronde van de veiling van de huidverzorgings- en gezondheidstak van Nestlé. Behalve het Nederlands-Britse consumentengoederenconcern is ook cosmeticaconcern L'Oréal nog in de race. Verder zijn verschillende investeerders door naar de tweede ronde. Het onderdeel van Nestlé zou tussen de 7 miljard en ruim 8,8 miljard euro op kunnen leveren.

Het aandeel SBM Offshore zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van het Frans-Duitse ODDO BHF schroefden hun aanbeveling voor de maritiem dienstverlener op.

Europa

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index sloot een fractie hoger op 535,41 punten en de MidKap verloor 0,1 procent tot 763,02 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,2 procent, die in Parijs ging 0,1 procent omhoog. Londen steeg 0,3 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.554,66 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 57,20 dollar. Brent kostte 0,3 procent meer en werd verhandeld voor 66,89 dollar per vat.