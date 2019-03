Akzo wil bestuurder Van Oord als commissaris

Poots-Bijl is sinds 2016 de financieel eindverantwoordelijke bij Van Oord. Eerder werkte ze bij automatiseerder Ordina, bouwbedrijf VolkerWessels, Connexxion en ProRail. Ze heeft ook zitting in de raad van commissarissen van Gasunie en Blokker Holding. Verder zal ze per 27 maart toetreden tot de toezichthoudende raad van Pon Holdings.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik