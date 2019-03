Volgens ICT is het verkrijgen van een meerderheidsbelang in BNV een logische vervolgstap in de markt voor het zogeheten mobility as a service (Maas). ICT heeft nu met InTraffic al een belangrijke aanbieder van reisinformatie voor openbaar vervoer.

