Essent-moeder Innogy schrijft rode cijfers

Innogy leed een nettoverlies van 653 miljoen euro, tegen een winst van 778 miljoen euro in het voorgaande jaar. Ook zonder eenmalige posten daalde het resultaat van de energiereus. Dit kwam onder meer door ongunstige weersomstandigheden. Doordat het in delen van Europa veel minder waaide dan normaal, boekte de divisie voor hernieuwbare energie een lager resultaat. De aangepaste operationele winst (ebit) daalde van 2,8 miljard tot 2,6 miljard euro.

De resultaten zullen ook in 2019 lager uitvallen, verwacht Innogy. Felle concurrentie drukt op de winstmarges bij de gas- en elektriciteitsverkoop aan huishoudens, terwijl de groothandelsprijzen stijgen. Ook verkocht Innogy in februari zijn Tsjechische gasnetwerk, waardoor de baten daaruit wegvallen.

Overname

In maart kondigde energiereus E.ON aan Innogy over te willen nemen. Ook de beoogde nieuwe eigenaar verwacht dit jaar minder winst te boeken met zijn consumententak, maar denkt dat te kunnen compenseren met hogere resultaten uit zijn divisies voor netwerken en hernieuwbare energie. Vorig jaar daalde de aangepaste operationele winst (ebit) 3 procent tot 3 miljard euro, doordat netwerk- en distributie-activiteiten minder winstgevend waren. De nettowinst kwam uit op 3,5 miljard euro, tegen 4,1 miljard euro in 2017.

E.ON wil Innogy overnemen van de huidige eigenaar RWE. Die aankoop is onderdeel van een complexe deal tussen de energieconcerns, waarbij E.ON zich meer gaat toeleggen op de verkoop van elektriciteit en gas aan huishoudens. De Europese Commissie opende onlangs een onderzoek naar de geplande overname, omdat de samenvoeging nadelig zou kunnen uitpakken voor consumenten. E.ON-topman Johannes Teyssen verwacht niettemin in de tweede jaarhelft groen licht te krijgen van Brussel.