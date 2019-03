Beurs: ForFarmers duikt omlaag; Shell stut AEX

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,4% hoger op een stand van 537,32 punten. De Midkap-index ging 0,3% omhoog naar 765,31 punten.

Elders in Europa was er weinig beweging na de nieuwe domper met de Brexit-deal. De beursgraadmeter in Frankfurt zakte 0,1%. De beurs in Londen en Parijs stegen 0,1% respectievelijk 0,3%.

Zoals min of meer werd verwacht leed May opnieuw een nederlaag in het Britse parlement met haar Brexit-voorstel, al was het verlies iets minder groot dan bij de vorige stemming begin dit jaar. Vandaag zal in het Britse parlement opnieuw worden gestemd over de vraag of het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten zonder deal. Op donderdag komt er mogelijk nog een derde stemming over de vraag of ze de EU om uitstel van de Brexit moeten vragen.

In Azië keek de Japanse beurs vanochtend tegen een verlies aan van 1% in reactie op de verwerping van de Brexit-deal en een domper over de Japanse machineorders. De futures in de VS wezen er op dat de Amerikaanse beurzen naar verwachting vanmiddag licht lager gaan openen.

In de AEX waren de uitslagen overwegend beperkt. Verzekeraar ASR drong het openingsverlies terug en raakte 0,5% kwijt. Voor Vopak hadden beleggers 0,6% minder over. Galapagos werd 0,5% minder waard.

Aan de andere kant zat het volatiele Altice Europe in de voorhoede met een plus van 1,5%. Het zwaarwegende fonds RD Shell gaf steun aan de AEX. Het aandeel van de energiereus kreeg er 0,9% bij geholpen door hogere olieprijzen. ING zette de herstelbeweging voort en dikte 0,8% aan.

In de Midkap vond Adyen (+2,4%) de weg omhoog na de stevige terugval van een dag eerder. Flow Traders boekte een winst van 1,6%.

Bij de kleinere fondsen dook ForFarmers 8,4% omlaag. De veevoerreus heeft vorig jaar flink last gehad van de warme zomer en en verwacht dat die problemen ook in het eerste halfjaar van 2019 op de resultaten zullen drukken.

