Beurs: Shell geeft gas op groene AEX

Rond 14.30 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 537,2 punten. De Midkap-index ging 0,3% omhoog naar 765,5 punten.

Vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) sprak van een kalme beurs. „Na de nederlaag van May rekenen beleggers erop dat de Brexit wordt uitgesteld”, zei Abma.

„De markt maakt zich vandaag niet veel zorgen over de Brexit”, vulde macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank) aan. Volgens hem wordt de stemming donderdagavond in het Britse parlement over uitstel van de Brexit wel cruciaal. „Belangrijk daarbij is de toon. Willen de Britten uitstel omdat ze nu wel weten welke kant het met de Brexit op moet? Of willen ze uitstel omdat ze geen idee meer hebben hoe het überhaupt verder moet? In dat laatste geval is de aanleiding voor uitstel een stuk somberder”, aldus de Rabobank-econoom.

De beurzen in Parijs (+0,5%) en Londen (+0,2%) lieten een positief beeld zien, terwijl Frankfurt 0,1% achtertuig ging. De sterker dan gestegen industriële productie in de eurozone werd positief ontvangen door beleggers. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag ruim 0,4% hoger.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door de volatiele kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (+1,7%). Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell gaf steun aan de AEX. Het aandeel van de energiereus kreeg er 1,3% bij, geholpen door hogere olieprijzen. Bankconcern ING zette de herstelbeweging voort en dikte 1,5% aan.

KPN koerste 0,3% in de plus. Topman Maximo Ibarra denkt niet dat de splitsing van KPN in een netwerkbedrijf enerzijds en een bedrijf dat telecomdiensten verkoopt aan consumenten en zakelijke klanten anderzijds, per se zou leiden tot betere financiële prestaties. In januari verschenen berichten dat de Canadese investeerder Brookfield een overnamebod op KPN zou willen uitbrengen.

Verlichtingsproducent Signify (-0,9%) en biotechnologiebedrijf Galapagos (-0,9%) waren de grootste achterblijvers onder de hoofdfondsen. Voor tankopslagconcern Vopak hadden beleggers 0,5% minder over.

In de Midkap vond betalingsdienstverlener Adyen (+4,3%) de weg omhoog na de stevige terugval van een dag eerder als gevolg van de verkoop van een pluk aandelen door aandeelhouders die al voor de beursgang waren ingestapt. Ingenieurskantoor Arcadis mocht 2,1% bijschrijven.

Bij de smallcapfondsen dook For Farmers 7,7% omlaag. De veevoerreus heeft vorig jaar flink last gehad van de droge zomer en en verwacht dat die problemen ook in het eerste halfjaar van 2019 op de resultaten zullen drukken.

