Stedin doet Joulz van de hand

De verkoop van Joulz moet in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond, zo is het voornemen van de partijen. Volgens Stedin is Joulz door de overeenkomst verzekerd van een ,,krachtige nieuwe eigenaar" en blijft de werkgelegenheid van de circa 150 medewerkers van Joulz behouden.

De nieuwe Britse eigenaar ziet voor Joulz ,,genoeg potentie" voor verder groei op de Nederlandse markt. Daarbij wordt in het bijzonder gewezen op de versnelde energietransitie in Nederland en het toenemende gebruik van duurzame energie.