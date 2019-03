Picnic draait proef met bezorging in ochtend

In de komende weken volgt een uitbreiding naar andere steden in het land. Tot nu toe deed Picnic alleen aan bezorging in de middag en avond, op zo’n vroegst om twee uur ’s middags. „Het blijkt dat ook veel klanten de boodschappen graag in de ochtend bezorgd krijgen, dus daar gaan we nu gewoon mee beginnen, allereerst in Leiden”, zegt mede-oprichter Frederik Nieuwenhuys.

De ochtendbezorging gaat tussen acht en twaalf uur in de middag plaatsvinden. „Het vergde wat aanpassingen in ons logistieke proces, maar we zijn blij dat we aan deze behoefte kunnen gaan voldoen”, aldus Nieuwenhuys