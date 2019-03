'Kostenbesparingen ForFarmers zijn welkom'

Amsterdam - Dat voederbedrijf ForFarmers het mes wil zetten in de kosten kan op de goedkeuring rekenen van analisten van KBC Securities. De zakenbank zegt in een rapport voorzichtig te blijven over de waardering van ForFarmers, gelet ook op de vooruitzichten voor de eerste jaarhelft. Het aandeel ging woensdag in de vroege handel hard onderuit.