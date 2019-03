Noorse instituten niet verder met Elsevier

Het besluit om de abonnementen met Elsevier niet te verlengen zou gesteund worden door de hoofden van de universiteiten van Oslo, Bergen, Tromso en Trondheim. Begin deze maand meldde de University of California ook al zijn abonnementen bij Elsevier niet te verlengen, in verband met een geschil over de publieke toegankelijkheid van bepaalde data.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik