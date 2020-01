IMCD blinkt uit op vlak Damrak

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,2% verlies bij 614,6 punten. De AMX-index sprong er met 0,2% toename positiever uit bij 941,9 punten.

„De omzetten zijn laag en het enige wat de markten een beetje in beroering bracht was het bericht dat een aantal grote olievelden in Libië zijn gesloten vanwege een militaire blokkade”, aldus broker IG.

De Britse FTSE 100-index verloor 0,2%, de CAC-40 in Frankrijk zakte 0,3% en de Duitse DAX raakte 0,1% kwijt. De Duitse economie kabbelde voort; de producentenprijzen stegen door.

In Azië begon de Japanse Nikkei de week met kleine winst. De Hangseng-index verloor echter 0,9%. In China waren de farmaceutische bedrijven en de makers van mondmaskers in trek door de vrees voor het coronavirus.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de Europese Centrale Bank tijdens zijn vergadering woensdag nog geen grote beleidswijzigingen doorvoeren. ,,De markt moet tot maart wachten.”

De prijs van Brentolie steeg tot 1,8%. De euro zakte licht tot $1,1084. Analisten zien in doorsnee vanaf nu een verzwakking van de dollar, aldus Bloomberg. Het Britse pond zakt tegen de dollar; de markt prijst voor 65% zekerheid een renteverlaging van de Bank of England in, aldus Nomura. Bitcoin bleef hangen op $8646.

Qiagen verrast

Bij de hoofdfondsen stond chemicaliëndistributeur IMCD met een plus van 0,7% bovenaan. Daar ging telecombedrijf KPN mee dankzij 0,5% koerswinst. Concurrent Telefónica zou zijn Latijns-Amerikaanse onderdelen voor €10 miljard verkopen.

Chipmachinemaker en indexzwaargewicht ASML (+0,6%), die woensdag met jaarresultaten komt, hield 0,2% winst.

Dataverwerker Wolters Kluwer (-1,9%) kreeg een adviesverlaging van Goldman Sachs, komend van ’kopen’ naar ’neutraal’ bij een koersdoel van €58,40 per aandeel. De zakenbank voorziet tragere groei bij Wolters.

Financiële waarden ABN Amro en ING daalden met respectievelijk 0,9% en 0,5%. Aegon verloor 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een verlies van 3,1% onderaan, na door zakenbank Davy van de kooplijst te zijn gehaald.

De offshoresector stond negatief in de belangstelling. Baggeraar Van Oord zou betrokken zijn bij corruptie en mensenrechtenschendingen in Afrika. Bodemonderzoeker Fugro (-0,8%), Boskalis Westminster (-0,4%) en SBM Offshore -0,2%) koersten onderin de AMX-index.

Bovenin de index stond roestvrijstaalmaker Aperam met 2,2% oploop. De shortposities van het fonds Marchall Wallace, rekenend op een koersdaling, liepen terug.

Vis- en vleesverwerker Marel (-6%) viel beleggers na een handelsupdate rauw op de maag.

Qiagen, met hoofdzetel in Venlo en genoteerd in Duitsland, steeg tot 7%. Het bedrijf is volgens CTFN bezig met gesprekken met „geïnteresseerde partijen” over een overname. Vrijdag won de leverancier van technologie voor laboratoria 5%. Op 15 november vorig jaar kwamen de eerste berichten over een mogelijke overname in de markt.