Wolters Kluwer onderin lagere AEX

De AEX stond om half één 0,2% lager op 614,2 punten. De AMX-index sprong er met 0,1% toename positiever uit bij 941,7 punten.

De Britse FTSE 100-index verloor 0,4%, de CAC-40 in Frankrijk zakte 0,3% en de Duitse DAX won 0,1%. De Duitse economie kabbelde voort; de producentenprijzen stegen door.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities wijst erop dat de handelsvolumes erg laag zijn, doordat de Amerikaanse beurzen gesloten blijven en richtinggevend nieuws ontbreekt. „Het wachten is nu op de kwartaalcijfers, met morgenavond cijfers van IBM en woensdagochtend van ASML. De laag gespannen verwachtingen zullen wel overtroffen worden. Maar ik kijk meer naar de prognoses. Omdat de waarderingen sterk zijn opgelopen, is het nodig dat de bedrijfswinsten verbeteren.”

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de Europese Centrale Bank tijdens zijn vergadering woensdag nog geen grote beleidswijzigingen doorvoeren. ,,De markt moet tot maart wachten.”

De prijs van Brentolie steeg licht. Het Britse pond zakte tegen de dollar; de markt prijst voor 65% zekerheid een renteverlaging van de Bank of England in, aldus Nomura.

Qiagen verrast

Bij de hoofdfondsen zette biotechnologiebedrijf Galapagos zijn krachtige opmars voort met een plus van 2%. KPN klom 0,7%. Concurrent Telefónica zou zijn Latijns-Amerikaanse onderdelen voor €10 miljard verkopen.

Chipmachinemaker en indexzwaargewicht ASML, die woensdag met jaarresultaten komt, won 0,2%.

Wolters Kluwer verloor 1,8%, na door Goldman Sachs van de kooplijst te zijn gehaald. De zakenbank voorziet tragere groei bij de informatieleverancier. Branchegenoot Relx werd meegesleurd met een 1,2% lagere koers.

Het al lange tijd achterblijvende ABN Amro verloor nog eens 1,3%.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een verlies van 4,1% onderaan, na door zakenbank Davy van de kooplijst te zijn gehaald.

De offshoresector stond negatief in de belangstelling. Baggeraar Van Oord zou betrokken zijn bij corruptie en mensenrechtenschendingen in Afrika. Concurrent Boskalis Westminster verloor 0,8%.

Bovenin de index stond de toeleverancier aan apothekers Fagron met een winst van 2,7%.

Vis- en vleesverwerker Marel verloor op de lokale markt 4,7%, na een winstwaarschuwing.

Qiagen, met hoofdzetel in Venlo en genoteerd in Duitsland, steeg tot 7%. Het bedrijf is volgens CTFN bezig met gesprekken met „geïnteresseerde partijen” over een overname. Vrijdag won de leverancier van technologie voor laboratoria 5%. Op 15 november vorig jaar kwamen de eerste berichten over een mogelijke overname in de markt.

